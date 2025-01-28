Польша переняла председательство в Совете ЕС на следующие шесть месяцев. По этому случаю Варшаву уже успел посетить президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, председательство Польши будет происходить во время политических изменений в самой стране.

Чего ожидать Украине и как Польша планирует усиливать безопасность в Европе – читайте в материале 24 Канала из Варшавы.

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Председательство в Совете ЕС: что это, как работает и почему важно

Председательство в Совете ЕС – это ключевая ротационная роль, которую каждая страна-член Евросоюза занимает на полгода. Польша выполняет эту функцию во второй раз – страна уже имела подобный опыт в 2011 году.

С января Польша возглавляет заседание Совета ЕС, где собираются министры 27 стран, координирует его работу, направляет законодательные процессы и представляет Совет в отношениях с другими европейскими институтами, в частности с Европарламентом и Еврокомиссией.

Эта функция имеет большое значение для эффективного функционирования Союза:

Во-первых, председательствующая страна определяет приоритеты работы Совета ЕС, сосредотачиваясь на ключевых политических, экономических и социальных вопросах. Это позволяет формировать и влиять на развитие политики всего европейского блока.

Какие вопросы будут актуальными и на повестке дня – решает сама страна. О приоритетах Польши мы расскажем далее.

Для Украины председательство Польши имеет особое значение. Именно от активности Варшавы зависит, получит ли Киев достаточно европейской поддержки, особенно учитывая возможное сокращение помощи США после прихода Дональда Трампа в Белый дом.



В то же время заседание министров иностранных дел остается под управлением верховной представительницы ЕС Каи Каллас. К примеру, во время венгерского председательства ее предшественник Жозеп Боррель смог добиться принятия 15-го пакета санкций ЕС и осудил так называемое "мирное турне" Виктора Орбана в Москву и Китай.



Орбан и лидеры стран ЕС в Брюсселе / Фото OLIVIER MATTHYS / AP

Председательство также представляет и посредническую функцию – страна должна стать нейтральным модератором и побуждать к компромиссу в сложных переговорах. Этот период может как повысить, так и ослабить международный имидж страны, демонстрируя ее дипломатические навыки и эффективность государственных институтов.

Председательствующая страна организовывает неформальные заседания министров в разных уголках своей страны. Хотя такие встречи не являются обязательными, они позволяют обсудить актуальные вызовы и пути их преодоления.

К примеру, во время председательства Венгрии репутация страны пострадала из-за бойкота некоторыми государствами-членами ее неформальных встреч в ответ на политику правительства.

Безопасность в приоритете – польское председательство во времена перемен

Следующие полгода Польша планирует укреплять безопасность Европы в различных измерениях – от обороны до усиления пищевой и медицинской сфер. В программе польского председательства выделено семь ключевых направлений. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, польское правительство выбрало красноречивый слоган: "Безопасность, Европа!".

Первое и, пожалуй, самое важное сейчас измерение безопасности – это повышение обороноспособности ЕС . На фоне призывов Дональда Трампа увеличивать оборонные расходы европейскими странами Польша показывает пример.

. На фоне призывов Дональда Трампа увеличивать оборонные расходы европейскими странами Польша показывает пример. Варшава стала лидером в Европе по расходам на оборону: в этом году она планирует достичь 4,7% от ВВП.

Польский премьер Дональд Туск неоднократно подчеркивал важность соблюдения обещаний в рамках НАТО, в частности по расходам на оборону на уровне не менее 2% от ВВП.

Если бы мы, как НАТО, тратили столько денег на вооружение, если бы мы начали так тесно сотрудничать раньше над этими практическими возможностями НАТО, то сегодня не было бы спекуляций о том, достаточными ли будут наши гарантии, имеет ли Россия стратегическое или военное преимущество над нашими союзниками и над нами,

– говорит Дональд Туск.

В официальной программе польское правительство подчеркивает важность поддержки оборонно-промышленного комплекса ЕС. Особого внимания заслуживают проекты "Восточный щит" и "Балтийская линия обороны". Польша также стремится усилить сотрудничество с НАТО, США, Великобританией и Южной Кореей.



Кроме традиционных вызовов, Польша сосредоточится на противодействии гибридным угрозам, среди которых инструментализация миграции, кибератаки и дезинформация. В частности, Польша активно борется против использования нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко миграционных потоков как оружия.

Энергетическая безопасность – в приоритете для Польши, и страна не планирует останавливаться на достигнутом. Варшава ставит целью полный отказ от российских энергоносителей и будет бороться за снижение цен на энергию в ЕС.

Польша также инициирует пересмотр системы энергетической безопасности ЕС, в частности усиливая физическую и кибербезопасность энергетической инфраструктуры, не только в Европе, но и в соседних странах. В частности, важной целью являются равные условия для развития каждого вида чистой энергии.

Мы будем стремиться уменьшить нашу зависимость от импортных технологий, компонентов для создания этих технологий и важнейшего сырья, необходимого для их производства,

– указывает польское правительство в своей программе.

Санкции против Москвы и евроинтеграция для Киева

Польша активно поддерживает усиление санкций против России, и в отличие от Венгрии во время ее председательства, Варшава настроена на еще более жесткие меры. Европейская комиссия представит 16-й пакет санкций против России в конце января.

После этого страны ЕС начнут согласовывать свои позиции, и именно в этот момент председательствующая страна, Польша, может стать важным фактором для достижения консенсуса среди стран-членов.

Обратите внимание! 27 января Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС приняли решение о новом продлении санкций против России.



Санкции ЕС против России требуют обновления каждые шесть месяцев. Хотя это стандартная процедура, она требует единодушного одобрения всех стран-членов.

Что интересно, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, вероятно, на позицию Венгрии повлиял президент США Дональд Трамп. Он также добавил, что принятие 16-го пакета санкций против России, который могут утвердить до 24 февраля, "входит в список задач" польского голосования в Евросоюзе.

Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, Евросоюз надеется принять новый санкционный пакет к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Среди предложений от Еврокомиссии может быть полный запрет на импорт российского первичного алюминия.

В Министерстве иностранных дел Польши говорят, что усиливать санкции будут не только против России, но и против режима Лукашенко в Беларуси. Кроме того, Польша стремится привлечь Россию к юридической и финансовой ответственности за ее агрессию против Украины.



Варшава обратится к странам ЕС относительно полного использования замороженных активов Центрального банка России для поддержки Украины.

Основатель адвокационной платформы Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн в комментарии 24 Каналу рассказал, что успех санкционной политики ЕС будет зависеть от давления на венгерского премьера Виктора Орбана, который всячески пытается ослабить ограничения против России. До сих пор Евросоюзу удавалось принимать санкционные пакеты против России.

Наложит ли Венгрия вето на новый пакет санкций во время польского председательства зависит от давления, которое будут оказывать другие страны-члены ЕС на Виктора Орбана. Он и раньше реагировал на такое давление, он уступал,

– считает эксперт.

Если Москве стоит ожидать новых санкций, то Украине – сдвигов на евроинтеграционном пути. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет сделать максимум за 2025 год и открыть как можно больше переговорных глав во время польского и датского председательств в Совете ЕС.

Справочно! Украина начала переговоры о вступлении в ЕС в конце июня 2024 года. С тех пор Еврокомиссия проводит скрининг украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС.



Чтобы переговоры стартовали де-факто, а не только де-юре, Совет ЕС должен единодушно согласиться открыть шесть переговорных кластеров, которые состоят из 35 глав. Украинская сторона надеется открыть эти кластеры по максимуму в течение 2025 года.

Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два (кластеры – 24 Канал), но будем делать все, чтобы открыть все же три. Затем – Дания: хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5 – 6 кластеров. В принципе все можно открыть в этом году, если получится. Будем стараться это все сделать,

– заверил Владимир Зеленский.

Расширение Евросоюза, а в частности и евроинтеграционный процесс Украины, для Польши является важным. Премьер Польши Дональд Туск отметил, что в течение следующих полгода партнеры будут работать вместе с Украиной, чтобы ускорить возможный процесс вступления.

Аналитик Роланд Фройденштейн считает, что рассчитывать на польские инициативы, которые приблизят Украину к ЕС, во время председательства стоит. Однако финальное решение будет зависеть и от других стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2025 году ЕС может открыть с Украиной два переговорных кластера – по фундаментальным принципам и внешней политике.

Отметим, что открытие кластеров является важным процессом на пути вступления в ЕС. Впрочем, не менее важно и закрытие кластеров – это произойдет только после имплементации всех необходимых реформ со стороны Украины.



Еврокомиссия и страны ЕС будут следить, чтобы изменения не только внедрялись на законодательном уровне, но и работали в реальной жизни. Поэтому, закрыть кластер возможно только после соответствующих рекомендаций со стороны ЕК и единогласным решением 27 стран-членов Евросоюза.

Экономический безвиз для Украины

Несмотря на желание помочь Украине на пути в ЕС, Польша планирует не забывать и о собственных национальных интересах. Дональд Туск обсудил эту тему во время визита Владимира Зеленского в Варшаву.

И когда наступит момент, когда мы пройдем эти бюрократические мероприятия, мы также будем говорить на языке конкретики, а не сантиментов, также о наших интересах. Спасибо вам за то, что мы также смогли сегодня открыто поговорить о том, где нам придется назвать конфликтные интересы и знать, как решить эту проблему,

– сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины польский премьер.

Как известно, польское правительство стремится защитить интересы собственных фермеров, которые могут получать меньше дотаций после вступления Украины в ЕС.

Поддержка общей аграрной политики ЕС составляет 378,5 миллиарда евро, что составляет 31% от общего бюджета 2021–2027 Евросоюза.

Сейчас 75% сельскохозяйственных субсидий состоят из прямых выплат фермерам за гектары земли.

В случае вступления Украины в ЕС без реформы САП, фермеры стран-членов будут получать на 20% меньше субсидий.

И хотя вступление Украины в ЕС может занять определенное время, пока есть вопросы, которые потребуют немедленных решений. Так называемый экономический безвиз, который ЕС ввел с Украиной после начала полномасштабного вторжения, действует только до июня 2025 года. А это означает, что именно во время польского председательства Брюссель будет решать продолжать ли торговую либерализацию с Киевом.

Польские фермеры отметили начало председательства Польши в Совете ЕС протестом в Варшаве в начале января. Митингующие выступали против соглашения о свободной торговле с экономическим блоком Южной Америки Меркосур. Также участники акции недовольны Зеленым курсом Евросоюза и "наплывом" импорта из Украины.



Такая позиция фермеров и желание Польши защищать собственные национальные интересы может создать вызовы для Украины в ходе дискуссий о продлении экономического безвиза.

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По данным украинского правительства, в 2024 году Украина продала Евросоюзу 60% от своего экспортного товара. Суммарно – на 25 миллиардов долларов и это на 6% больше показателей 2023 года. Премьер Украины Денис Шмыгаль надеется на продолжение либерализации торговли.

Задача минимум в торговле на этот год – сохранить условия доступа к рынку Евросоюза на уровне не хуже 2024 года. Будем обсуждать с европейскими партнерами закрепление "экономического безвиза" на постоянной основе через изменение Соглашения об ассоциации,

– сказал Денис Шмыгаль.

Президентские выборы в Польше 2025

Президентские выборы в Польше, которые состоятся в мае этого года, будут совпадать с председательством страны в Евросоюзе. Действующий президент Анджей Дуда завершает свой второй срок на этом посту и согласно законодательству не сможет еще раз баллотироваться.

Партия Дуды "Право и Справедливость" поддержала кандидата Кароля Навроцкого. Сам политик говорит, что не видит будущего Украины в ЕС и НАТО до полного решения вопросов по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Партия польского премьера Дональда Туска поддерживает мэра Варшавы, кандидата Рафала Тшасковского. В случае победы Тшасковского Туск сможет получить полную власть в Польше.

Роланд Фройденштейн говорит, что для польского премьера президентские выборы станут "лакмусовой бумажкой, которая покажет, удалось ли Туску переломить авторитарное развитие Польши за последние восемь лет".

Каталонская газета El Periodico отмечает, что президентские выборы могут повлиять на председательство Польши в Совете ЕС. Издание предупреждает, что польское правительство будет избегать тем, которые могут снизить поддержку от "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского среди населения. В частности, это будет касаться климатической политики и экологических ограничений в аграрном секторе.

Чувствительной темой остается и импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.