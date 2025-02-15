Сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Почему Венгрия блокирует открытие кластера переговоров

Польша, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, представила письмо с условиями для открытия кластера "Основы" и планировала передать его Украине. В нем говорилось о необходимости подготовить две дорожные карты по плану реформ в сфере верховенства права и реформ государственного управления.

Однако только Венгрия выступила против его принятия, настаивая на том, чтобы Украина дополнительно представила план по защите национальных меньшинств.

Эта ситуация может привести к блокированию открытия первого кластера переговоров в апреле, ведь к тому времени должны принять еще два процедурных решения, каждое из которых также может быть заблокировано.

Вероятно, решение Венгрии связано с ее претензиями к украинской власти, которые ранее озвучивал заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр во время визита в Киев. Он требовал от украинской стороны "объяснений" относительно якобы "клеветнической кампании против Венгрии", а также обвинял Украину в ограничении прав венгров Закарпатья на использование родного языка.