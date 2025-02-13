Там категорически отвергли эти клевету венгров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Украина не вмешивается в дела других стран

В МИД отметили, что Украина никогда не вела и не будет вести никаких дискредитационных кампаний против других стран, а также не намерена вмешиваться в их внутренние дела.

Это было четко высказано во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко с Левенте Мадяром 10 февраля.

Несмотря на конструктивный прием венгерского коллеги в Киеве и организацию по срочной просьбе внешнеполитического ведомства Венгрии всех запрашиваемых встреч, оказалось, что главной целью господина Мадьяра была съемка в центре украинской столицы провокационного видео с манипулятивными заявлениями и дискредитацией руководства Украины,

– отметили в МИД.

Там также отметили, что ничто так не дискредитирует венгерских чиновников, как их действия, которые могут служить исключительно интересам России внести раздор между странами.

"Украина была и остается преданной принципам партнерства и всегда открыта к честному и конструктивному диалогу, направленного на укрепление взаимопонимания и сотрудничества со всеми государствами, которые разделяют ценности демократии и верховенства права", – отметили в украинском министерстве.