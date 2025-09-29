Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в стране обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk, но окончательное решение за Дональдом Трампом. В любом случае Украине применить их будет сложно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что ракеты запускают с морских установок, хотя в Европе уже есть и наземные. В то же время Украине лучше получить другие виды вооружения.

Может ли Украина получить Украина Tomahawk?

Политолог отметил, что заявление Джей Ди Вэнса подтверждает новый риторический курс Трампа, который подает сигналы о необходимости Москвы интенсифицировать процессы, касающиеся мирного трека. Ведь Россия пока в этом направлении не движется. В частности, это видно в заявлении Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН, который говорил о "плохом Западе и Украине".

Для того, чтобы такая риторика США сохранялась, нужна постоянная коммуникация с Вашингтоном на разных уровнях и демонстрация конструктивности со стороны Киева.

Относительно ракет Tomahawk – сейчас у нас нет возможностей для их запуска. Однако, кроме водного базирования, есть наземные установки Mk41. Их, если не ошибаюсь, уже разместили на территории Польши. Поэтому ничего не возможного нет,

– подчеркнул он.

В то же время Чаленко добавил, что все же лучше говорить о передаче от США тех ракет, которые Украина могла бы запускать сразу, без адаптации.

Что известно о ракетах Tomahawk для Украины?