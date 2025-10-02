Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине ракет большой дальности, в том числе и Tomahawk. Однако пока этот вопрос является лишь стратегией Соединенных Штатов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что вопрос передачи этих ракет пугает Россию и Владимира Путина. В любом случае Украине будет трудно применить эти ракеты из-за отсутствия наземных пусковых установок.

Какой нюанс в передаче Украине Tomahawk?

Председатель ОО "Украина в НАТО" отметил, что ракеты Tomahawk являются предметом давления администрации США и Украины на Кремль. В России это прекрасно понимают.

Трамп хочет использовать вопрос передачи этих ракет Украине только для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров в любом формате. Поэтому не стоит радоваться, что мы получим Tomahawk в ближайший месяц,

– подчеркнул он.

Романюк подчеркнул, что США могут передать Украине несколько ракет Tomahawk, но, например, без соответствующей пусковой установки. Мы можем их фотографировать, выставлять в социальные сети, чтобы вроде бы напугать Москву. Однако это не поможет, ведь применить их мы не сможем.

Романюк добавил, что наша страна ожидает от Соединенных Штатов ракет, но не Tomahawk. Кроме того, Украина впервые получит от Вашингтона разведывательную поддержку,чтобы эффективнее наносить удары по территории России.

Ракеты Tomahawk для Украины: что на данный момент известно?