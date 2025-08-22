"Какие-то враги вмешались": Лукашенко рассказал, как пошутил во время разговора с Трампом
- Трамп позвонил Лукашенко перед встречей с Путиным на Аляске; они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и взаимодействие с Россией.
- После проблем со связью Лукашенко пошутил о вмешательстве "врагов" в их разговор, а Трамп намекнул на Путина.
Накануне встречи с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп пообщался с Александром Лукашенко. В конце концов, белорусский президент рассказал детали телефонного звонка.
В ходе разговора он даже успел пошутить. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Как Лукашенко пошутил во время разговора с Трампом?
Во время телефонного разговора 15 августа лидеры якобы обсудили не только двусторонние отношения Беларуси и США. Речь шла также об урегулировании войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и взаимодействии с Россией.
Кроме того, случился инцидент – во время звонка оборвалась связь, поэтому Трамп позвонил снова. Диалог якобы возобновился с шутки белорусского президента: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор".
Американский лидер предположил, что это был Путин. Лукашенко ответил: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор".
После Трамп заверил, что шутит, на что союзник Кремля попросил не оправдываться и пообещал передать Путину, что президент США считает его "врагом".
Трамп позвонил Лукашенко: что известно
- По словам Лукашенко, он пригласил лидера США с семьей в Минск, на что тот якобы согласился приехать.
- Американский президент подтвердил "замечательный" разговор с Лукашенко и поблагодарил его за освобождение 16 заключенных. Также лидеры обсудили освобождение еще 1 300 человек.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко предположил – вместо давления Трамп использует тактику задабривания. Президенты могли обсуждать формат "Минск-3" и роль Беларуси как медиатора переговоров.