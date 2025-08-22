Накануне встречи с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп пообщался с Александром Лукашенко. В конце концов, белорусский президент рассказал детали телефонного звонка.

В ходе разговора он даже успел пошутить. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Как Лукашенко пошутил во время разговора с Трампом?

Во время телефонного разговора 15 августа лидеры якобы обсудили не только двусторонние отношения Беларуси и США. Речь шла также об урегулировании войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и взаимодействии с Россией.

Кроме того, случился инцидент – во время звонка оборвалась связь, поэтому Трамп позвонил снова. Диалог якобы возобновился с шутки белорусского президента: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор".

Американский лидер предположил, что это был Путин. Лукашенко ответил: "Больше некому, но, Дональд, он не такой человек, не будет вмешиваться в наш разговор".

После Трамп заверил, что шутит, на что союзник Кремля попросил не оправдываться и пообещал передать Путину, что президент США считает его "врагом".

Трамп позвонил Лукашенко: что известно