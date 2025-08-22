"Якісь вороги втрутилися": Лукашенко розповів, як пожартував під час розмови з Трампом
- Трамп зателефонував Лукашенкові перед зустріччю з Путіним на Алясці; вони обговорили двосторонні відносини, ситуацію в Україні, на Близькому Сході та взаємодію з Росією.
- Після проблем зі зв'язком Лукашенко пожартував про втручання "ворогів" у їхню розмову, а Трамп натякнув на Путіна.
Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп поспілкувався з Олександром Лукашенком. Зрештою, білоруський президент розповів деталі телефонного дзвінка.
Протягом розмови він навіть устиг пожартувати. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Як Лукашенко пожартував під час розмови з Трампом?
Під час телефонної розмови 15 серпня лідери нібито обговорили не лише двосторонні відносини Білорусі та США. Йшлося також про врегулювання війни в Україні, ситуацію на Близькому Сході та взаємодію з Росією.
Окрім того, трапився інцидент – під час дзвінка обірвався зв'язок, тож Трамп зателефонував знову. Діалог буцімто відновився з жарту білоруського президента: "Дональде, якісь вороги втрутилися в нашу розмову".
Американський лідер припустив, що це був Путін. Лукашенко відповів: "Більше нікому, але, Дональде, він не така людина, не буде втручатися в нашу розмову".
Опісля Трамп запевнив, що жартує, на що союзник Кремля попросив не виправдовуватися та пообіцяв передати Путіну, що президент США вважає його "ворогом".
Трамп зателефонував Лукашенкові: що відомо
- За словами Лукашенка, він запросив лідера США з родиною до Мінська, на що той нібито погодився приїхати.
- Американський президент підтвердив "чудову" розмову з Лукашенком і подякував йому за звільнення 16 ув'язнених. Також лідери обговорили звільнення ще 1 300 осіб.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко припустив – замість тиску Трамп використовує тактику задобрювання. Президенти могли обговорювати формат "Мінськ-3" та роль Білорусі як медіатора переговорів.