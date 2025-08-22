Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп поспілкувався з Олександром Лукашенком. Зрештою, білоруський президент розповів деталі телефонного дзвінка.

Протягом розмови він навіть устиг пожартувати. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Як Лукашенко пожартував під час розмови з Трампом?

Під час телефонної розмови 15 серпня лідери нібито обговорили не лише двосторонні відносини Білорусі та США. Йшлося також про врегулювання війни в Україні, ситуацію на Близькому Сході та взаємодію з Росією.

Окрім того, трапився інцидент – під час дзвінка обірвався зв'язок, тож Трамп зателефонував знову. Діалог буцімто відновився з жарту білоруського президента: "Дональде, якісь вороги втрутилися в нашу розмову".

Американський лідер припустив, що це був Путін. Лукашенко відповів: "Більше нікому, але, Дональде, він не така людина, не буде втручатися в нашу розмову".

Опісля Трамп запевнив, що жартує, на що союзник Кремля попросив не виправдовуватися та пообіцяв передати Путіну, що президент США вважає його "ворогом".

Трамп зателефонував Лукашенкові: що відомо