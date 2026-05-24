Впервые за 4 года: в Беларуси заявили, что Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко

24 мая состоялся телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Александром Лукашенко. Политики обсудили войну в Украине.

Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности.

Последний публично известный разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года – через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Разговор длился чуть больше часа. Основными темами были война в Украине и возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.