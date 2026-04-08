"Готов быть мышкой": Орбан оправдывается из-за своей реплики в разговоре с Путиным
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает свои высказывания в разговоре с Путиным компрометирующими.
- Орбан заявил, что Венгрия не практикует прослушивание политических оппонентов, но расследует утечку стенограммы разговора.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на публикацию разговора с Владимиром Путиным. Он заявил, что не видит в нем ничего проблемного и считает его содержание вполне привычным для международной коммуникации.
Об этом сообщает Index.
Как Орбан прокомментировал слитый разговор?
В эфире Blikk Talk 8 апреля он прокомментировал скандал вокруг записи, в котором, в частности, использовал аллюзию на басню о мыши и льве и сказал о готовности "стать мышкой Путина". По словам Орбана, эти высказывания не являются компрометирующими и не должны вызывать громких реакций.
Политик отметил, что подобный неформальный, даже дружеский тон является типичным в общении между лидерами государств. Он отметил, что такие формулировки часто используются в контактах как с президентом США, так и с европейскими союзниками, Россией и странами Центральной Азии.
Отдельно Орбан прокомментировал сам факт утечки разговора. Он заверил, что в Венгрии не практикуют прослушивание политических оппонентов, однако соответствующие службы уже выясняют, каким образом стенограмма попала в медиа.
О каком разговоре идет речь?
Во время короткого звонка 17 октября 2025 года Орбан заверил, что готов помочь Владимиру Путину в "любом вопросе", где может быть полезным.
В разговоре Орбан вспомнил популярную в Венгрии басню Эзопа о том, как мышь освобождает льва, который попал в клетку, фактически намекнув на характер отношений между Венгрией и Россией.