Разговор Трампа с Путиным ставит под сомнение передачу Украине ракет "Томагавк". Европейские союзники переживают, что Вашингтон поддается Москве.

Путин, вероятно, был инициатором разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как разговор Трампа и Путина может повлиять на вероятность передачи Украине ракет Tomahawk

Путин и Трамп поговорили на фоне дискуссий о вероятной передаче Украине ракет Tomahawk. Это также вызывает опасения в Европе. Союзники переживают, что Вашингтон может капитулировать перед Москвой.

В Кремле не комментировали, кто инициировал разговор, что наводит на мысль, что это был именно Путин.

Разговор Путина и Трампа происходил буквально во время полета Зеленского в Вашингтон.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным