Розмова Трампа та Путіна може стати на заваді рішенню про передачу Україні Tomahawk, – Reuters
- Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів передачу Україні ракет "Томагавк", викликаючи занепокоєння в Європі.
- Путін, ймовірно, ініціював розмову, яка відбулася під час польоту Зеленського до Вашингтона.
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів передачу Україні ракет "Томагавк". Європейські союзники переймаються, що Вашингтон піддається Москві.
Путін, ймовірно, був ініціатором розмови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як розмова Трампа і Путіна може вплинути на ймовірність передачі Україні ракет Tomahawk
Путін і Трамп поговорили на фоні дискусій про ймовірну передачу Україні ракет Tomahawk. Це також викликає побоювання у Європі. Союзники переймаються, що Вашингтон може капітулювати перед Москвою.
У Кремлі не коментували, хто ініціював розмову, що наводить на думку, що це був саме Путін.
Розмова Путіна і Трампа відбувалася буквально під час польоту Зеленського до Вашингтона.
Трамп провів телефонну розмову з Путіним
Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня. У Білому домі назвали її продуктивною.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
У Росії заявили, що особливий акцент під час розмови зробили на питаннях так званої "української кризи". Там зазначили, що російські збройні сили нібито повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії бойового зіткнення. Ушаков повідомив, що Путін підкреслив "прихильність Росії до політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні".