Обсуждали мирный план и не только: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
- Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию в Украине и договорились активизировать контакты по мирным переговорам.
- Эрдоган подтвердил готовность предоставить Стамбульскую платформу для переговоров и поделился впечатлениями от саммита G20.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Украине. Президенты договорились активизировать общение между Россией и Турцией по мирным переговорам.
Президент Турции подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров в Стамбуле и поддерживать диалог на всех уровнях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.
О чем разговаривали лидеры России и Турции?
По информации росСМИ, во время телефонного разговора 24 ноября Путин и Эрдоган обсудили перспективы развития торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически важных проектов в сфере энергетики.
Особое внимание было уделено ситуации в Украине. Путин отметил, что американские предложения по мирному урегулированию "конфликта", с которыми ознакомилась российская сторона, могут стать основой для окончательного дипломатического урегулирования войны. Он подчеркнул заинтересованность России в мирном пути.
В то же время Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность содействовать переговорному процессу и предоставить для этого Стамбульскую платформу. Кроме того, собеседники договорились активизировать контакты между Москвой и Анкарой по украинскому вопросу на разных уровнях и поддерживать регулярные консультации непосредственно между президентами.
Также турецкий лидер поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге.
Что обсуждали Зеленский и Эрдоган на встрече в Турции?
Эрдоган напомнил прошлые переговоры России с Украиной в Турции и отметил, что тогда удалось достичь определенных результатов, частности в гуманитарных вопросах.
Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить объем торговли с Украиной до 10 миллиардов долларов и способствовать восстановлению страны с участием турецких предпринимателей.
Кроме того, Турция будет продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также оказывать помощь крымским татарам.
Зеленский назвал встречу с турецким лидером "очень продуктивной, хорошей и содержательной".
Президент Украины отметил, что обмены пленными хотят возобновить до конца 2025 года. Также добавил, что Украина при поддержке Турции пытается вернуть украденных Россией детей.