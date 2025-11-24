Обсуждали мирный план и не только: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в Украине. Президенты договорились активизировать общение между Россией и Турцией по мирным переговорам.

Президент Турции подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров в Стамбуле и поддерживать диалог на всех уровнях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

О чем разговаривали лидеры России и Турции?

По информации росСМИ, во время телефонного разговора 24 ноября Путин и Эрдоган обсудили перспективы развития торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически важных проектов в сфере энергетики.

Особое внимание было уделено ситуации в Украине. Путин отметил, что американские предложения по мирному урегулированию "конфликта", с которыми ознакомилась российская сторона, могут стать основой для окончательного дипломатического урегулирования войны. Он подчеркнул заинтересованность России в мирном пути.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность содействовать переговорному процессу и предоставить для этого Стамбульскую платформу. Кроме того, собеседники договорились активизировать контакты между Москвой и Анкарой по украинскому вопросу на разных уровнях и поддерживать регулярные консультации непосредственно между президентами.

Также турецкий лидер поделился с Путиным впечатлениями от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге.

Что обсуждали Зеленский и Эрдоган на встрече в Турции?