Просил помощи для партии Фицо на выборах: опубликована стенограмма разговора Сийярто и Лаврова

В феврале 2020 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к главе МИД России Сергею Лаврову поспособствовать победе социал-демократического правительства в Словакии накануне выборов 29 февраля. Победа премьера Петера Пеллегрини была критически важной для стабильности центральноевропейского сотрудничества.

Оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани опубликовал соответствующую стенограмму разговора Сийярто с его российским коллегой Лавровым в своем Фейсбуке.

О чем общались дипломаты?

Согласно опубликованной стенограмме, в феврале 2020 года Сийярто обратился к Лаврову с просьбой помочь накануне выборов в Словакии, а именно поддержать социал-демократически-националистическое правительство, которое возглавлял действующий на тот момент премьер-министр Петер Пеллегрини.

Как вы знаете, 29 февраля в Словакии состоятся выборы, и для нас очень важно, чтобы коалиция там продолжила свое существование. Я понимаю, что это может звучать странно из уст венгерских консерваторов, но мы надеемся на победу социал-демократов, поскольку они являются единственной рациональной силой в словацкой политике, которая действует без иностранного влияния,

– сказал Сийярто Лаврову.

На момент этого разговора Петер Пеллегрини представлял словацких социал-демократов – партию Роберта Фицо, который сейчас возглавляет правительство Словакии. Пеллегрини сменил Фицо на посту премьер-министра в 2018 году на фоне массовых протестов после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

В разговоре с россиянином Сийярто отметил, что победа оппозиции могла бы серьезно подорвать центральноевропейское сотрудничество. Он добавил, что важно, чтобы Словацкая национальная партия преодолела пятипроцентный барьер, но все же ключевым фактором для сохранения коалиции является победа правящей партии на выборах.

Сийярто сообщил, что премьер Пеллегрини даже просил встречу с российским премьером, считая, что это могло бы помочь ему одержать победу.

"Премьер-министр Пеллегрини был здесь вчера и сказал нам, что если бы ваш (российский – 24 Канал) премьер-министр принял его, хотя бы на полчаса, это было бы большой помощью в победе на выборах", – сказал Сийярто.

Лавров отметил, что это "большая просьба", но все же пообещал венгру передать это предложение российскому премьеру.

Оппозиционный журналист Пани заметил, что этот разговор был зафиксирован службой национальной безопасности одной из стран ЕС.

Интересно! Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отреагировал на информацию о возможном прослушивании главы МИД Петера Сийярто, назвав это "серьезной атакой против страны". Он поручил провести проверку после публикации соответствующей статьи в проправительственном издании.

Выиграл ли тогда на выборах Пеллегрини?

На выборах в феврале 2020 году партия Пеллегрини потерпела поражение и оказалась в оппозиции, а Словацкая национальная партия не преодолела проходной барьер в парламент. Впрочем, с 2024 года и до сих пор Пеллегрини все же занимает должность президента Словацкой Республики.

Что известно о связи Венгрии и России?