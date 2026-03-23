Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал в своих соцсетях сообщение. Там он утверждает, что главу МИД – прослушивали.

Смотрите также Орбан набросился на Украину и ЕС, сравнив их с коммунистами

Что известно о якобы прослушивании Сийярто?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что информация о возможном прослушивании министра иностранных дел Петер Сийярто может свидетельствовать о "серьезной атаке" против государства. В связи с этим он поручил министру юстиции немедленно проверить эти данные.

Поводом для реакции стала публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждается, что к телефонным разговорам Сийярто якобы могли получить доступ иностранные разведки. В материале говорится о вероятном участии журналиста Саболча Пани, который сотрудничает с медиа Direkt36 и VSquare.

Авторы публикации ссылаются на анонимное письмо с якобы аудиозаписями, на основе которых сделаны выводы о "большой разведывательной операции" против главы МИД. В частности, утверждается, что журналист мог передать номер Сийярто одной из спецслужб стран ЕС.

Также в материале упоминается Анита Орбан, которую называют потенциальной главой МИД в случае победы оппозиционной партии "Тиса". Ей приписывают возможное сотрудничество с журналистом и участие в политических договоренностях, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.

Сейчас официальных доказательств прослушивания не обнародовано, а ситуация остается на уровне заявлений и предположений. Власти Венгрии начали проверку, чтобы установить достоверность обнародованной информации.

В Венгрии продолжаются предвыборные гонки: последние новости