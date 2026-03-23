Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан опублікував у своїх соцмережах допис. Там він стверджує, що главу МЗС – прослуховували.
Що відомо про нібито прослуховування Сіярто?
Прем'єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив, що інформація про можливе прослуховування міністра закордонних справ Петер Сіярто може свідчити про «серйозну атаку» проти держави. У зв'язку з цим він доручив міністру юстиції негайно перевірити ці дані.
Приводом для реакції стала публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджується, що до телефонних розмов Сіярто нібито могли отримати доступ іноземні розвідки. У матеріалі йдеться про ймовірну участь журналіста Саболча Пані, який співпрацює з медіа Direkt36 та VSquare.
Автори публікації посилаються на анонімний лист із нібито аудіозаписами, на основі яких зроблено висновки про "велику розвідувальну операцію" проти глави МЗС. Зокрема, стверджується, що журналіст міг передати номер Сіярто одній зі спецслужб країн ЄС.
Також у матеріалі згадується Аніта Орбан, яку називають потенційною очільницею МЗС у разі перемоги опозиційної партії "Тиса". Їй приписують можливу співпрацю з журналістом і участь у політичних домовленостях, однак ці твердження не мають незалежного підтвердження.
Наразі офіційних доказів прослуховування не оприлюднено, а ситуація залишається на рівні заяв і припущень. Влада Угорщина розпочала перевірку, щоб встановити достовірність оприлюдненої інформації.
В Угорщині тривають передвиборчі перегони: останні новини
Віктор Орбан заблокував виділення 90 мільярдів євро на підтримку України, вимагаючи відновлення постачання російської нафти до Угорщини. Важливо, що протистояння Орбана з ЄС може зміцнити його позиції на виборах, позиціонуючи його як захисника національних інтересів проти зовнішніх загроз.
Орбан вдається до будь-яких способів, щоб перемогти на виборах. The Washington Post опублікувала матеріал у якому йдеться про те, що російська розвідка нібито планувала інсценувати замах на Віктора Орбана для впливу на вибори. Кремль заперечує існування такого плану, називаючи ці відомості дезінформацією, а представники Орбана накинулися на Україну і звинувати її в пропаганді.
Експерти не виключають, що у разі поразки на виборах Віктор Орбан може вдатися до жорстких політичних рішень, аби ускладнити процес передачі влади. Соціологічні опитування дають неоднозначну картину – незалежні дослідницькі центри фіксують перевагу опозиції, тоді як дослідження, пов'язані з "Фідес", демонструють лідерство чинного прем'єра.