Разговор "прошел очень хорошо", – CNN со ссылкой на российский источник

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры президентов прошли "очень хорошо".

Об этом пишет CNN и ссылкой на осведомленный с деталями российский источник, передает 24 Канал. Кроме того, он подтвердил, что звонок уже завершился.

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Что известно о результатах разговора

По информации CNN, только что завершившееся общение Путина и Трампа прошло "очень хорошо". К слову, телефонный звонок мог длиться более полутора часов, пишет NBC News.

Напомним, ранее о положительном процессе сообщил и заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино. В социальных сетях он заявил, что разговор "проходит хорошо".

Не замедлили прокомментировать переговоры и сами россияне. Представитель диктатора Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах с США в Саудовской Аравии, считает, что сегодня мир "стал более безопасным местом". Более того, он назвал этот звонок "историческим".