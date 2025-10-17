Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с российским диктатором Путиным тот просил его не передавать Украине Tomahawk. После того Трамп начал говорить, что США самим нужны эти ракеты.

Трамп говорит, что не следует "истощать запасы" США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

Как Трамп изменил риторику по "Томагавкам" после разговора с Путиным?

На вопрос журналистки, пытался ли Путин "остановить" поставки ракет Tomahawk Украине, Трамп ответил утвердительно.

Конечно, а как вы думаете? Вы думали, он скажет продать их Украине, мол: "Пожалуйста, продай им эти "томагавки", я очень это ценю"?

– иронично ответил он.

В то же время американский президент подчеркнул, что сами США также нуждаются в этих ракетах: хотя у Вашингтона их много, США не могут истощать их запас "ради другой страны".

Трамп провел телефонный разговор с Путиным