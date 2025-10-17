Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Путіним той просив його не передавати Україні Tomahawk. Після того Трамп почав говорити, що США самим потрібні ці ракети.

Трамп каже, що не слід "виснажувати запаси" США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

Як Трамп змінив риторику щодо "Томагавків" після розмови з Путіним?

На запитання журналістки, чи намагався Путін "зупинити" постачання ракет Tomahawk Україні, Трамп відповів ствердно.

Звісно, а як ви гадаєте? Ви думали, він скаже продати їх Україні, мовляв: "Будь ласка, продай їм ці "томагавки", я дуже це ціную"?

– іронічно відповів він.

Водночас американський президент підкреслив, що самі США також потребують цих ракет: хоча у Вашингтона їх багато, США не можуть виснажувати їхній запас "заради іншої країни".

