"Сочувствие – ключевая составляющая лидерства": Келлог прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
- Зеленский и Трамп 4 июля провели телефонный разговор, который украинский лидер позже назвал "лучшим за все время".
- Келлог отметил, что это был "классический" Трамп, и поблагодарил Зеленского за соболезнования относительно стихийного бедствия в Техасе.
В пятницу, 4 июля, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который позже украинский президент назвал "лучшим за все время". В конце концов, на это отреагировал спецпредставитель американского лидера по вопросам Украины.
Кит Келлог считает, что это был "классический" Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение чиновника в Х от 6 июля.
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Что заявил Кэллог
По словам Келлога, это был "классический" Трамп – "всегда готов к сочувствию". Кроме того, спецпредставитель поблагодарил Зеленского за его соболезнования по поводу гибели людей во время наводнения в Техасе.
Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие – ключевая составляющая лидерства,
– подчеркнул американский чиновник.
Напомним, во время телефонного разговора Зеленский поздравил Трампа и весь американский народ с Днем Независимости, а также поблагодарил США за поддержку.
Президенты обсудили российские воздушные удары, ситуацию на фронте, способности оборонной промышленности и совместное производство.