Зеленского удивил разговор Трампа с Путиным и заявление о встрече в Будапеште, – Axios
- Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Владимиром Путиным в Будапеште, чем удивил Владимира Зеленского и его команду.
- Зеленский выражал большой оптимизм относительно встречи с Трампом и готовности США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Владимир Зеленский и его команда были удивлены этой новости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Как Украина отреагировала на идею Трампа?
Зеленский, прибывший в Вашингтон 16 октября, последние дни выражал большой оптимизм относительно встречи с Трампом и готовности США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Впрочем, сразу после приземления на авиабазе Эндрюс украинскую делегацию удивило заявление Трампа о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным и договоренность встретиться в Венгрии – стране, которая имеет наименее дружественную позицию к Украине среди членов ЕС.
Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, приглашение в Белый дом стало результатом двух телефонных разговоров президентов, которые состоялись неделю назад.
Он добавил, что хотя разговоры происходили по защищенному каналу, политики хотят обсудить вопросы настолько чувствительные, что их можно решить только лично.
Что известно о разговоре Трампа и Путина?
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина 16 октября длился около двух часов. После завершения диалога президент США сказал, что Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее деятельность, связанную с детьми.
Также лидеры уделили немало времени обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после завершения войны с Украиной. В конце разговора они договорились, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников стран.
Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в согласованном месте – речь идет о венгерской столице Будапешт. По словам американского лидера, такая встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".