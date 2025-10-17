Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Владимир Зеленский и его команда были удивлены этой новости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как Украина отреагировала на идею Трампа?

Зеленский, прибывший в Вашингтон 16 октября, последние дни выражал большой оптимизм относительно встречи с Трампом и готовности США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Впрочем, сразу после приземления на авиабазе Эндрюс украинскую делегацию удивило заявление Трампа о его телефонном разговоре с Владимиром Путиным и договоренность встретиться в Венгрии – стране, которая имеет наименее дружественную позицию к Украине среди членов ЕС.

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, приглашение в Белый дом стало результатом двух телефонных разговоров президентов, которые состоялись неделю назад.

Он добавил, что хотя разговоры происходили по защищенному каналу, политики хотят обсудить вопросы настолько чувствительные, что их можно решить только лично.

Что известно о разговоре Трампа и Путина?