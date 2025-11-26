Серьезный компромат: чем обернется скандал со "сливом" разговора Виткоффа и Ушакова

Стив Уиткофф имел телефонный разговор с Юрием Ушаковым. Во время которого советовал советнику Владимира Путина, как правильно общаться с Дональдом Трампом, чтобы Россия могла рассчитывать на выгодный и результативный диалог с лидером США. Такие действия Виткоффа очень не понравились американцам.

Директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский рассказал 24 Каналу, какие это может иметь последствия. Кроме того, он отметил, что реакция Трампа на это довольно странная, ведь тот заявил, что это нормально во время такой дипломатии.

Что ожидать после разговора Виткоффа с Ушаковым?

Андрей Добрянский отметил, что разоблачение разговора Виткоффа с Ушаковым демонстрирует диссонанс между желанием американского общества, которое стремится поддерживать Украину, противостоять России и действиями администрации США, которая в определенных аспектах поддерживает связи с Кремлем.

Кроме того, вице-президент США (Джей Ди Вэнс – 24 Канал) против дополнительной помощи Украине, но его избиратели против, чтобы США бросали Украину,

– сказал он.

Однопартийцы Трампа выразили недовольство в ответ на новость о неприятном для США и Украины разговоре между Виткоффом и Ушаковым.

Добрянский отметил, что многие хотят увидеть какое-то расследование по этому поводу.

О чем Виткофф говорил с Ушаковым?

Американский спецпосланник Стив Уиткофф в октябре имел короткий разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым, во время которого советовал Кремлю, как и когда лучше выходить на контакт с Дональдом Трампом.



Он даже выразил благосклонность к Путину и предлагал, чтобы российский лидер позвонил Трампу еще до визита Зеленского в Вашингтон. В разговоре также поднимали идеи возможных параметров мирного соглашения, которые впоследствии переросли в проект из 28 пунктов.

Также демократы и республиканцы после того, как придут с каникул в конце ноября 2025 года хотят срочно голосования, чтобы ввести санкции против России.

"Таким образом они делают все что могут в ответ на акцию Виткоффа", – отметил директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки.

По его мнению, в ближайшее время Виткофф получит официальные письма от сенаторов по дипломатии, чтобы он выступил на открытом заседании и объяснил о чем говорил с советником Путина.

Что известно о разговоре Виткоффа с Ушаковым?