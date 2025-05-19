Как часто Путин и Трамп разговаривают между собой: анализ Sky News

В Sky News рассказали, как происходят президентские телефонные звонки между Путиным и Трампом. Там также проанализировали, как часто политики на самом деле разговаривают между собой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как проходят переговоры президентов США и России

Российский диктатор Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп разговаривают через зашифрованные линии связи.

В переговорах будут участвовать переводчики, поскольку, как указывается, Путин будет использовать русский язык, хотя и несколько владеет английским.

Согласно информации издания, в предыдущих звонках политики не использовали видеоконференцию.

Как часто разговаривают Трамп и Путин

После инаугурации Трампа первый публично объявленный телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля.

Они снова разговаривали 18 марта. Издание отметило, что Кремль заявил, что их разговор длился около двух часов, что стало одним из самых длинных разговоров Путина.

Путин вроде бы согласился временно прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, на которое надеялся Трамп.

Как насчет неофициальных контактов

В Sky News пишут, что в марте Кремль заявил, что между Трампом и Путиным, возможно, было больше контактов, чем публично объявленных телефонных звонков.

В своей книге "Война" 2024 года журналист Washington Post Боб Вудворд сообщил, что Трамп имел прямые разговоры – аж 7 раз – с Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

На вопрос, правда ли это, в интервью Bloomberg в прошлом году Трамп ответил: "Если так, то это разумно". В то же время Кремль опроверг сообщение Вудворда.

Reuters, The Washington Post и Axios отдельно сообщили, что Трамп и Путин разговаривали в начале ноября. Кремль также опроверг эти сообщения.