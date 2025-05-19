Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як відбуваються переговори президентів США і Росії

Російський диктатор Владімір Путін та американський лідер Дональд Трамп розмовляють через зашифровані лінії зв'язку.

У переговорах братимуть участь перекладачі, оскільки, як вказується, Путін використовуватиме російську мову, хоча й дещо володіє англійською.

Відповідно інформації видання, в попередніх дзвінках політики не використовували відеоконференцію.

Як часто розмовляють Трамп і Путін

Після інавгурації Трампа перша публічно оголошена телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася 12 лютого.

Вони знову розмовляли 18 березня. Видання зазначило, що Кремль заявив, що їхня розмова тривала близько двох годин, що стало однією з найдовших розмов Путіна.

Путін начебто погодився тимчасово припинити атаки на українські енергетичні об’єкти, але відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню, на яке сподівався Трамп.

Як щодо неофіційних контактів

В Sky News пишуть, що в березні Кремль заявив, що між Трампом і Путіним, можливо, було більше контактів, ніж публічно оголошених телефонних дзвінків.

У своїй книзі "Війна" 2024 року журналіст Washington Post Боб Вудворд повідомив, що Трамп мав прямі розмови – аж 7 разів – з Путіним після того, як залишив Білий дім 2021 року.

На запитання, чи це правда, в інтерв’ю Bloomberg минулого року Трамп відповів: "Якщо так, то це розумно". Водночас Кремль спростував повідомлення Вудворда.

Reuters, The Washington Post та Axios окремо повідомили, що Трамп і Путін розмовляли на початку листопада. Кремль також спростував ці повідомлення.