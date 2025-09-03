Окончание войны до сих пор является сложной задачей, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает уверять, что ему это под силу. Одним из главных вопросов являются гарантии безопасности, поскольку участники конфликта и другие не пришли к согласию.

Такое мнение высказал британский журналист и военный обозреватель Роджер Бойс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его материал для The Times.

Смотрите также "Иначе будет вакуум": почему Украина уже работает над гарантиями безопасности, несмотря на войну

Какая альтернатива существует?

По его мнению, существует альтернатива отправке иностранных войск в Украину. Он констатировал, что США не рассматривают размещение своих военных, однако рассматривают возможность предоставления воздушной поддержки стране.

В то же время европейские страны также не определились относительно участия в подобной миротворческой миссии. Роджер Бойс считает, что лучшим решением может быть привлечение частных военных компаний на территории Украины.

Обозреватель напоминает, что еще до 2022 года Россия постоянно обращалась к различным ЧВК. В 2023 году глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил попытку госпереворота, но впоследствии погиб. После этого Россия стала более осторожной.

Ранее они проявили себя во время аннексии Крыма в 2014 году. Тогда казалось, что развертывание этих войск должно было запутать мир. После этого Путин расширил модель "Вагнера" как ударную силу в Украине, совершавшую в стране жестокие зверства.

Более того, отмечается, что российская сторона активно привлекает военных из других стран. Например, отмечается, что в войне против Украины в целом участвовали и до сих пор участвуют более 10 тысяч северокорейских военных.

Как Запад может это использовать?

По его словам, западная модель привлечения ЧВК, вероятно, будет иметь несколько ключевых отличий. Они скорее всего будут разворачиваться позади солдат ВСУ по 20-километровой демилитаризованной буферной зоне.

Бойс предполагает, что вместе с тем в западных областях Украины войска смогут учиться у европейских инструкторов. Также западные частные военные компании могут привлечь к восстановлению работы украинских аэропортов.

В свою очередь США могут обеспечить защиту украинского неба и передавать оперативную разведывательную информацию. В то же время Турция скорее всего, по мнению Бойса, возглавит военно-морскую операцию.

Журналист отмечает, что вышеупомянутый план может сработать, но только в том случае, если будет назначен символический глава миротворческих сил. Впрочем, многое зависит и от решимости союзников Украины.

Что думают в Европе о размещении иностранного контингента?