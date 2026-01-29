Зависимость Киева от США уменьшается: Европа планирует заменить разведданные Вашингтона

Страны Европы планируют в течение нескольких месяцев существенно уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США. Для этого европейцы активно наращивают собственный обмен информацией и ресурсы.

Об этом сообщает Financial Times.

Как европейцы могут заменить разведданные США?

После приостановления Трампом обмена разведывательными данными и поставок оружия для Украины, европейские страны значительно активизировали свои ресурсы и существенно увеличили обмен разведданными с Киевом. Кроме того, к поддержке Украины в этом вопросе присоединились и другие союзники.

В январе 2026 года Эмманюэль Макрон заявил, что отныне Франция предоставляет Украине две трети разведывательных данных, а зависимость Украины от США постепенно будет сокращаться.

Авторы издания предполагают, что в случае прекращения любой поддержки США – это станет серьезным ударом для истощенной украинской армии и подтолкнет Путина к попытке реализации всех своих максималистских планов в отношении Украины.

Несмотря на острую потребность в американских системах ПВО, переход на беспилотники и развитие собственного производства, которое сейчас обеспечивает 60% потребностей на фронте, позволяют Киеву уменьшить зависимость от Америки.

В то же время и в сфере противовоздушной обороны Украина имеет альтернативы. Франция совместно с Италией создала системы ПВО дальнего радиуса действия SAMP/T, которые, по словам властей, даже совершеннее известного комплекса Patriot. Уже в этом году Украина получит первую такую систему.

