Зависимость Киева от США уменьшается: Европа планирует заменить разведданные Вашингтона
- Европейские страны планируют уменьшить зависимость Украины от разведывательных данных США, активизируя собственные ресурсы и обмен информацией.
- Франция и Италия создали системы ПВО SAMP/T для Украины, которые считаются более совершенными, чем Patriot, и Украина уже в этом году получит первую такую систему.
Страны Европы планируют в течение нескольких месяцев существенно уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США. Для этого европейцы активно наращивают собственный обмен информацией и ресурсы.
Об этом сообщает Financial Times.
Как европейцы могут заменить разведданные США?
После приостановления Трампом обмена разведывательными данными и поставок оружия для Украины, европейские страны значительно активизировали свои ресурсы и существенно увеличили обмен разведданными с Киевом. Кроме того, к поддержке Украины в этом вопросе присоединились и другие союзники.
В январе 2026 года Эмманюэль Макрон заявил, что отныне Франция предоставляет Украине две трети разведывательных данных, а зависимость Украины от США постепенно будет сокращаться.
Авторы издания предполагают, что в случае прекращения любой поддержки США – это станет серьезным ударом для истощенной украинской армии и подтолкнет Путина к попытке реализации всех своих максималистских планов в отношении Украины.
Несмотря на острую потребность в американских системах ПВО, переход на беспилотники и развитие собственного производства, которое сейчас обеспечивает 60% потребностей на фронте, позволяют Киеву уменьшить зависимость от Америки.
В то же время и в сфере противовоздушной обороны Украина имеет альтернативы. Франция совместно с Италией создала системы ПВО дальнего радиуса действия SAMP/T, которые, по словам властей, даже совершеннее известного комплекса Patriot. Уже в этом году Украина получит первую такую систему.
Украина может присоединиться к европейским космическим программам: что известно?
Европейская комиссия инициировала переговоры о присоединении Украины к программе правительственной спутниковой связи Govsatcom и системе защищенной спутниковой коллективности ЕС.
Известно, что программа Govsatcom формирует надежную систему правительственной спутниковой связи и обеспечивает безопасную передачу данных, даже в кризисных или военных условиях.
Напомним, Украина еще в апреле 2025 года подписала соглашение об участии в компонентах Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects, что является частью общей Космической программы ЕС.
Известно, что Чехия построит и впоследствии передаст Украине современный спутник для наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погоды и освещения.