Зависимость Киева от США уменьшается: Европа планирует заменить разведданные Вашингтона
Основные тезисы
- Европейские страны планируют уменьшить зависимость Украины от разведывательных данных США, активизируя собственные ресурсы и обмен информацией.
- Франция и Италия создали системы ПВО SAMP/T для Украины, которые считаются более совершенными, чем Patriot, и Украина уже в этом году получит первую такую систему.
Страны Европы планируют в течение нескольких месяцев существенно уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США. Для этого европейцы активно наращивают собственный обмен информацией и ресурсы.