Европейские союзники готовятся заменить разведданные от США для Украины / Коллаж 24 Канала

Страны Европы планируют в течение нескольких месяцев существенно уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США. Для этого европейцы активно наращивают собственный обмен информацией и ресурсы.