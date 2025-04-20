"Очередной обман": Рубио опроверг информацию о закрытии посольств США в Африке

Американские СМИ, в частности The New York Times рассказывают о большой реформе Госдепа США. Один из пунктов плана предусматривает закрытие "ненужных" представительств в странах центральной и южной Африки.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Рубио в X.

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Рубио опроверг закрытие дипломатических представительств США в Африке

Американские СМИ, в частности The New York Times писали о власти администрации Трампа радикально реформировать Госдепартамент США, что предусматривает в частности его уменьшение.

Так, США могли закрыть "ненужные" консульства и посольства в странах Африки, преимущественно в тех, что ниже Сахары.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал эту информацию у себя на странице в X и одновременно посмеялся над New York Times.

Это фейковые новости. The New York Times становится жертвой очередного обмана,

– написал Рубио.

Добавим, что среди других инициатив администрации Трампа по Госдепу речь шла о ликвидации многих должностей и департаментов, в том числе тех, что занимаются вопросами климата, беженцев, демократии и Африки. Предложенные изменения включают уменьшение дипломатического присутствия в Канаде, отмену традиционной системы ротаций дипломатов и изменения в образовательных программах.

Общую структуру Госдепа предлагают свести к 4 региональным бюро, поделенных по континентам или материкам.