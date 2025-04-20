Держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Рубіо у X.
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Рубіо спростував закриття дипломатичних представництв США у Африці
Американські ЗМІ, зокрема The New York Times писали про влади адміністрації Трампа радикально реформувати Держдепартамент США, що передбачає зокрема його зменшення.
Так, США могли закрити "непотрібні" консульства та посольства у країнах Африки, переважно у тих, що нижче Сахари.
Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував цю інформацію у себе на сторінці у X та водночас покепкував з New York Times.
Це фейкові новини. The New York Times стає жертвою чергового обману,
– написав Рубіо.
Додамо, що серед інших ініціатив адміністрації Трампа щодо Держдепу йшлося про ліквідацію багатьох посад і департаментів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки. Запропоновані зміни включають зменшення дипломатичної присутності в Канаді, скасування традиційної системи ротацій дипломатів і зміни в освітніх програмах.
Загальну структуру Держдепу пропонують звести до 4 регіональних бюро, що поділені за континентами або материками.