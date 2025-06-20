НАТО больше нет смысла существовать в таком виде, – министр обороны Италии

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с призывом пересмотреть концепцию функционирования НАТО, указав на радикальные изменения в мировом геополитическом балансе. Он отметил, что Атлантика больше не является центром мировой политики.

Его заявления прозвучали во время выступления на конференции в Падуе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Tg24 Sky.

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Министр обороны Италии призвал к перестройке НАТО

Крозетто заявил, что нынешняя архитектура Североатлантического альянса уже не соответствует вызовам времени, ведь Атлантический регион больше не является геополитическим центром мира. По его словам, мировой фокус смещается в другие регионы, с которыми западные государства теперь должны строить диалог.

Если НАТО был создан для обеспечения мира и взаимной обороны или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то оно становится чем-то глубоко другим, иначе мы не достигнем цели – безопасности в рамках правил, которые действуют для всех,

– объяснил он.

Крозетто также скептически оценил роль Европы в мире, заявив, что "ее время прошло, и я говорю это с грустью".

Он добавил, что ООН так же потерял свое значение, организация сейчас менее значима, чем Китай, Индия или Израиль – перечислил он.