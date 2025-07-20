Рейтинг Макрона бьет антирекорды: какая доля французов поддерживает президента

Работу президента Эммануэля Макрона одобряют лишь 19% французов. Его премьер-министр вообще бьет исторические антирекорды.

Рейтинги предыдущего президента Франции в целом тоже были низкие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Какой рейтинг у Макрона?

Макрон находится у власти с 2017 года. Действующий премьер Франсуа Байру был назначен в декабре прошлого года.

Опросы IFOP/JDD свидетельствуют, что сейчас работой Макрона довольны лишь 19% опрошенных. Это все же несколько лучше его предшественника Франсуа Олланда, который имел всего 13% доверия.

Хуже ситуация с премьер-министром. Рейтинг Байру составляет 18%. Совокупный рейтинг президента и премьера сегодня – 37%. Во времена дуэта Олланда и Мануэля Вальса этот показатель составлял 51%. Причина в том, что у Вальса рейтинг был 38%.

Стоит заметить, что с сейчас Макрон имеет самый низкий показатель доверия за весь свой президентский срок. Ранее его популярность не опускалась ниже 20%. Даже во времена протестов "желтых жилетов", когда Макрон был главным объектом народного гнева, его рейтинг был 23%.

После отставки правительства Мишеля Барнье, из-за вотума недоверия, рейтинг президента составлял 21%, а в апреле прошлого года даже поднялся до 28%. Это тогда объясняли тарифной политикой Трампа. Его громкие заявления несколько сплотили французов вокруг своего лидера. Теперь этот кредит доверия исчерпан.

Примечательно, что среди избирателей Макрона только 49% сейчас довольны его работой.

В то же время премьер-министр Байру стал наименее популярным главой правительства в истории современной Франции.