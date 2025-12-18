"Деньги сегодня или кровь завтра": ЕС проводит саммит по репарационному кредиту для Украины

В Брюсселе 18 декабря начинается двухдневный саммит Европейского совета. Лидеры Евросоюза будут рассматривать важнейший для Украины вопрос финансирования на ближайшие два года.

Дипломаты ЕС планируют согласовать решение окончательно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский Совет.

Что известно о "репарационном кредите"?

Предварительные договоренности дипломатов ЕС предусматривают использование замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026 – 2027 годах, однако окончательное решение должен принять саммит.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время встречи будут обсуждаться два основных варианта: привлечение средств через бюджет ЕС или предоставление так называемого "репарационного кредита", что предусматривает использование замороженных российских активов.

Обратите внимание! Общая потребность Украины на 2026 – 2027 годы составит 137 миллиардов евро, из которых 90 миллиардов должен покрыть Евросоюз.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский совет обязательно должен принять решение о финансировании, ведь один из двух вариантов должен быть согласован уже во время саммита.

Президент подчеркнула важность солидарности между странами ЕС, в частности учитывая позицию Бельгии по распределению финансовых рисков, если будет выбран "репарационный кредит".

Вопрос солидарности является одним из основных принципов Европейского Союза,

– отметила она.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания отметил критичность принятия решения. Он предупредил, что отсутствие согласия по финансированию может привести к обострению войны и даже кровопролитию.

Сейчас у нас есть простой выбор: или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе,

– отметил Туск.

Он призвал всех европейских лидеров подняться к ответственности и принять необходимое решение.

Что говорят другие мировые лидеры об использовании замороженных российских активов?

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС должен решить вопрос использования российских замороженных активов для поддержки Украины. Он отметил, что эти средства помогут финансировать украинскую армию и способствовать скорейшему завершению войны.

Премьер Италии Джорджия Мелони предупредила европейских союзников, что использование замороженных российских активов для финансирования кредита Украине без надежного правового основания может стать первой победой России с начала войны.

Новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш призвал найти деньги для финансовой помощи Украине другим способом, чем использование замороженных российских активов.

США не поддерживают инициативы Европейского союза, которые предусматривают конфискацию российских суверенных активов. Американская сторона опасается негативных последствий.

Почему финансовая поддержка важна для Украины?