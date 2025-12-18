"Гроші сьогодні або кров завтра": ЄС проводить саміт щодо репараційного кредиту для України

У Брюсселі 18 грудня розпочинається дводенний саміт Європейської ради. Лідери Євросоюзу розглядатимуть надважливе для України питання фінансування на найближчі два роки.

Дипломати ЄС планують узгодити рішення остаточно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську Раду.

Дивіться також На розгляді 200 мільярдів: Зеленський пояснив, куди підуть гроші із заморожених активів Росії

Що відомо про "репараційний кредит"?

Попередні домовленості дипломатів ЄС передбачають використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026 – 2027 роках, проте остаточне рішення має ухвалити саміт.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час зустрічі буде обговорено два основні варіанти: залучення коштів через бюджет ЄС або надання так званого "репараційного кредиту", що передбачає використання заморожених російських активів.

Зверніть увагу! Загальна потреба України на 2026 – 2027 роки складе 137 мільярди євро, з яких 90 мільярдів має покрити Євросоюз.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європейська рада обов'язково має ухвалити рішення щодо фінансування, адже один із двох варіантів має бути погоджений вже під час саміту.

Президентка підкреслила важливість солідарності між країнами ЄС, зокрема враховуючи позицію Бельгії щодо розподілу фінансових ризиків, якщо буде обраний "репараційний кредит".

Питання солідарності є одним з основних принципів Європейського Союзу,

– зазначила вона.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання наголосив на критичності ухвалення рішення. Він попередив, що відсутність згоди щодо фінансування може призвести до загострення війни та навіть кровопролиття.

Зараз у нас є простий вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу,

– зазначив Туск.

Він закликав усіх європейських лідерів піднятися до відповідальності й ухвалити необхідне рішення.

Що кажуть інші світові лідери про використання заморожених російських активів?

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС має розв'язати питання використання російських заморожених активів для підтримки України. Він наголосив, що ці кошти допоможуть фінансувати українську армію та сприятимуть якнайшвидшому завершенню війни.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні попередила європейських союзників, що використання заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні без надійного правового підґрунтя може стати першою перемогою Росії з початку війни.

Новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш закликав знайти гроші для фінансової допомоги України іншим способом, ніж використання заморожених російських активів.

США не підтримують ініціативи Європейського союзу, які передбачають конфіскацію російських суверенних активів. Американська сторона побоюється негативних наслідків.

Чому фінансова підтримка важлива для України?