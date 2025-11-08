"Миллиарды не вернутся": Фицо ответил, согласится ли Словакия на план ЕС по активам России

Словакия не поддержит план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкий портал Pravda.

Поддержит ли Словакия план ЕС?

Словацкий премьер-министр заявил, что не поддержит использование 140 миллиардов евро из замороженных российских активов на восстановление или помощь Украине, что должны обсуждать уже в декабре 2025 года.

Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 миллиардов евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы,

– заявил Роберт Фицо.

Более того, по его словам, он "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах" по изъятию замороженных активов России в пользу Украины, пока находится на посту главы правительства страны.

Какой план рассматривает ЕС?