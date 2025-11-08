"Миллиарды не вернутся": Фицо ответил, согласится ли Словакия на план ЕС по активам России
- Словакия не поддержит план ЕС по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.
- Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не будет участвовать в юридических или финансовых механизмах по изъятию этих активов.
Словакия не поддержит план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкий портал Pravda.
Смотрите также Польша предлагает Словакии альтернативу российскому газу: согласится ли Братислава
Поддержит ли Словакия план ЕС?
Словацкий премьер-министр заявил, что не поддержит использование 140 миллиардов евро из замороженных российских активов на восстановление или помощь Украине, что должны обсуждать уже в декабре 2025 года.
Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 миллиардов евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы,
– заявил Роберт Фицо.
Более того, по его словам, он "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах" по изъятию замороженных активов России в пользу Украины, пока находится на посту главы правительства страны.
Какой план рассматривает ЕС?
Напомним, ЕС готовит "репарационный кредит" для Украины на сумму 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в банках Европы. Также рассматривают использование еще 25 миллиардов из частных счетов.
Дания поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита", несмотря на сопротивление Бельгии и неудачное голосование на саммите Евросоюза 23 октября. Премьер Метте Фредериксен заявила о желании одобрить решение.
Пока что переговоры по заблокированным миллиардам России зашли в тупик. Заместители министров финансов ЕС встречались 4 ноября, но так и не смогли достичь прогресса в переговорах о "репарационном займе".