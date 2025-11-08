"Мільярди не повернуться": Фіцо відповів, чи погодиться Словаччина на план ЄС щодо активів Росії

Словаччина не підтримає план Європейського Союзу стосовно використання заморожених російських активів для покриття військових витрат України.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацький портал Pravda.

Дивіться також Польща пропонує Словаччині альтернативу російському газу: чи погодиться Братислава

Чи підтримає Словаччина план ЄС?

Словацький прем'єр-міністр заявив, що не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених російських активів на відновлення або допомогу Україні, що мають обговорювати вже у грудні 2025 року.

Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 мільярдів євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати,

– заявив Роберт Фіцо.

Ба більше, за його словами, він "не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах" щодо вилучення заморожених активів Росії на користь України, поки перебуває на посаді глави уряду країни.

Який план розглядає ЄС?