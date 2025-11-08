Укр Рус
Геополітика Європа "Мільярди не повернуться": Фіцо відповів, чи погодиться Словаччина на план ЄС щодо активів Росії
8 листопада, 21:39
2

"Мільярди не повернуться": Фіцо відповів, чи погодиться Словаччина на план ЄС щодо активів Росії

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Словаччина не підтримає план ЄС щодо використання заморожених російських активів для покриття військових витрат України.
  • Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що не братиме участі в юридичних або фінансових механізмах щодо вилучення цих активів.

Словаччина не підтримає план Європейського Союзу стосовно використання заморожених російських активів для покриття військових витрат України.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацький портал Pravda.

Дивіться також Польща пропонує Словаччині альтернативу російському газу: чи погодиться Братислава 

Чи підтримає Словаччина план ЄС?

Словацький прем'єр-міністр заявив, що не підтримає використання 140 мільярдів євро із заморожених російських активів на відновлення або допомогу Україні, що мають обговорювати вже у грудні 2025 року. 

Думаю, ми можемо погодитися з тим, що якщо ми витратимо 140 мільярдів євро на озброєння і військові витрати, вони ніколи не повернуться. Словаччина не може покладатися на військові витрати,  
– заявив Роберт Фіцо.

Ба більше, за його словами, він "не братиме участі в жодних юридичних або фінансових механізмах" щодо вилучення заморожених активів Росії на користь України, поки перебуває на посаді глави уряду країни.

Який план розглядає ЄС?

  • Нагадаємо, ЄС готує "репараційний кредит" для України на суму 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у банках Європи. Також розглядають використання ще 25 мільярдів з приватних рахунків.

  • Данія підтримує надання Україні "репараційного кредиту", попри спротив Бельгії та невдале голосування на саміті Євросоюзу 23 жовтня. Прем’єрка Метте Фредеріксен заявила про бажання схвалити рішення.

  • Поки що переговори щодо заблокованих мільярдів Росії зайшли у глухий кут. Заступники міністрів фінансів ЄС зустрічалися 4 листопада, але так і не змогли досягти прогресу в переговорах про "репараційну позику".