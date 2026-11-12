Договоренности могут быть аннулированы: эксперт объяснил риски переговоров представителей Трампа с Путиным

Встречи в Абу-Даби и визит представителей Дональда Трампа в Москву представляют собой попытку заполнить паузу, а неофициальные договоренности посланников рискуют быть аннулированными после смены участников переговоров.

После встреч в Абу-Даби специальные представители Дональда Трампа отправились в Москву с предложениями по поводу войны в Украине.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала проанализировал ход переговорного процесса и объяснил, почему не стоит ожидать быстрых результатов.

Действительно ли переговоры в Абу-Даби – это лишь имитация активности?

По словам эксперта, нынешнее состояние переговоров скорее напоминает попытку чем-то заполнить паузу, поскольку остановить боевые действия прямо сейчас никто не в состоянии.

Понятно, что война продолжается, понятно, что никто ничего не может сделать, чтобы остановить эту войну, но ведь нельзя просто наблюдать за ней, нужно демонстрировать активность. И поэтому американцы постоянно придумывают какие-то новые идеи,

– говорит Иван Ус.

В частности, звучат предложения о перекроении границ: если Россия требует Донецкую и Луганскую области, то изменить их границы так, чтобы оккупированные территории считались частью этих областей, а подконтрольные Украине территории отошли к соседним регионам. Эксперт напомнил, что в 2014 году подобную контридею выдвигала команда Днепропетровской ОГА, предлагая провести референдумы о присоединении неоккупированных районов Донбасса к Днепропетровской области.

Почему переговорщиков могут отстранить от процесса?

Особое внимание Иван Ус уделил статусу переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. После промежуточных выборов в США демократическое большинство в Конгрессе поднимает вопрос о профессиональной пригодности этих деятелей.

Они же девелоперы, они не разбираются во внешней политике. Скорее всего, когда будут выстраивать модель компромиссного сосуществования Трампа и большинства в Конгрессе, попросят Трампа убрать и Кушнера, и Виткоффа, и заменить их кем-то более компетентным с точки зрения внешнеполитических отношений,

– Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований.

Главная опасность заключается в том, что все устные обещания этих представителей могут мгновенно утратить силу в случае их отставки.

Через три-четыре месяца этих людей просто уберут с этого направления, и, соответственно, все договоренности с ними просто перестанут существовать. Потому что договоренности, основанные на личных гарантиях, а не на включении во внутреннее законодательство, ничего не стоят, как показал опыт Будапештского меморандума,

– говорит главный консультант.

Иван Ус о переговорах представителей Трампа в Москве: видео

Что может стать реальным итогом консультаций?

Несмотря на бесперспективность глобальных соглашений на данном этапе, эксперт считает участие в консультациях необходимым. Главным ощутимым достижением контактов в ОАЭ пока остается гуманитарный трек.

Главный результат – это обмен пленными. По большому счету, я ничего другого и не ожидал. И если он состоится, даже тысяча на тысячу или полторы на полторы тысячи – чем больше, тем лучше. Это будет хорошо для всех сторон, и это максимум, чего можно было ожидать,

– говорит Иван Ус.

Эксперт также обратил внимание на необходимость привлечения к будущим переговорам европейских партнеров, Великобритании и Турции, а также отметил, что новые удары по российским НПЗ существенно ослабляют переговорные позиции Кремля.