Домовленості можуть анулювати: експерт пояснив ризики переговорів емісарів Трампа з Путіним

Після зустрічей в Абу-Дабі спеціальні представники Дональда Трампа вирушили до Москви з пропозиціями щодо війни в Україні.

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Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу проаналізував перебіг переговорного процесу та пояснив, чому не варто очікувати швидких результатів.

Чи справді переговори в Абу-Дабі – це лише імітація активності?

За словами експерта, нинішній стан перемовин радше нагадує спробу заповнити чимось паузу, оскільки зупинити бойові дії просто зараз ніхто не в змозі.

Зрозуміло, що війна триває, зрозуміло, що ніхто нічого не може зробити, щоб зупинити цю війну, але ж не можна просто спостерігати за нею, треба демонструвати активність. І тому американці постійно придумують якісь нові ідеї– каже Іван Ус.

Зокрема, звучать пропозиції щодо перекроювання меж: якщо Росія вимагає Донецьку та Луганську області, то змінити їхні кордони так, щоб окуповане вважалося цими областями, а підконтрольні Україні території відійшли до сусідніх регіонів. Експерт нагадав, що у 2014 році подібну контрідею висувала команда Дніпропетровської ОДА, пропонуючи референдуми про приєднання неокупованих районів Донбасу до Дніпропетровщини.

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Чому переговірників можуть усунути з процесу?

Окрему увагу Іван Ус звернув на статус переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Після проміжних виборів у США демократична більшість у Конгресі порушує питання щодо професійної придатності цих діячів.

Вони ж девелопери, вони не розуміються на зовнішній політиці. Скоріше за все, коли будуть вибудовувати модель компромісного співіснування Трампа та більшості в Конгресі, попросять Трампа прибрати і Кушнера, і Віткоффа, та замінити їх на когось більш ґрунтовного з точки зору зовнішньополітичних відносин– Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Головна небезпека полягає в тому, що всі усні обіцянки цих представників можуть миттєво втратити чинність у разі їхньої відставки.

Через три-чотири місяці цих людей просто приберуть з цього треку, і, відповідно, всі домовленості з ними просто перестануть існувати. Тому що домовленості, які тримаються на особистих гарантіях, а не на включенні у внутрішнє законодавство, нічого не варті, як показав досвід Будапештського меморандуму– каже головний консультант.

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Іван Ус про перемовини посланців Трампа у Москві: відео

Що може стати реальним підсумком консультацій?

Попри безперспективність глобальних угод на цьому етапі, експерт вважає участь у консультаціях необхідною. Головним відчутним досягненням контактів в ОАЕ наразі залишається гуманітарний трек.

Головний результат – це обмін полоненими. За великим рахунком, я нічого іншого і не очікував. І якщо він буде, навіть тисяча на тисячу чи півтори на півтори тисячі, чим більше, тим краще. Це буде гарно для всіх сторін, і це максимум, що можна було очікувати– каже Іван Ус.

Експерт також звернув увагу на необхідність залучення до майбутніх перемовин європейських партнерів, Великої Британії та Туреччини, а також зауважив, що нові удари по російських НПЗ суттєво послаблюють переговорні позиції Кремля.