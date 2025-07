"Нет ни флота, ни воздушных сил": Рютте спрогнозировал нападение России на одну из стран НАТО

В НАТО считают, что сейчас российский диктатор не планирует нападение на страну-члена Альянса. Впрочем, все может измениться через 5 – 7 лет, когда Кремлю удастся накопить соответствующие силы.

Недавно вышла большая статья в The New Yorker, где описывались учения в Эстонии на случай российской агрессии. Отмечается, что у страны нет ни воздушных сил, ни флота. Во время тренировок команда, которая имитировала противника, в конце концов победила. Генсек НАТО прокомментировал уязвимость Эстонии в интервью для The New York Times, передает 24 Канал.

Путин хорошо знает, что Эстония не будет сама

Марк Рютте отметил, что описанное The New Yorker, является правдой. Впрочем, он добавил, что не имеет повода для тревоги, ведь Альянс имеет планы на случай, если Эстония будет атакована. Россияне, по его словам, хорошо знают, что ответ НАТО будет сокрушительным.

"Я не могу вдаваться в детали, потому что Владимир Путин, я уверен, смотрит эти интервью", – добавил Рютте. Однако он уточнил, что иметь только планы на случай агрессии недостаточно. "Мы должны убедиться, что у нас есть люди и военная техника для их реализации. И именно поэтому мы должны тратить больше (на оборону – 24 Канал)", – пояснил генсек.

Он заверил, что эстонцы не останутся один на один.

В действие будет приведена вся мощь НАТО, включая полную поддержку со стороны США, которые придут на помощь. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сейчас. Но он может сделать это через 5 или 7 лет, если мы не будем вкладываться в дополнительную оборону,

– заявил Рютте.

К слову, он также раскрыл возможный сговор России и Китая по нападению на Тайвань.