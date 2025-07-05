В новом интервью для The New York Times Марк Рютте заявил: если Китай решится напасть на Тайвань, то прежде всего попросит Россию отвлечь американские силы в Европе, атаковав страну-члена Альянса, передает 24 Канал.

Смотрите также Надеемся на гибкость: генсек НАТО отметил важность вооружения Украины

Что известно

Открытие этого неудобного для Москвы сговора между Россией и Китаем спровоцировало реакцию Кремля.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети "Х" набросился на Рютте с угрозами и оскорблениями. Он цинично посоветовал генсеку НАТО выучить русский язык, потому что, мол, тот пригодится ему в сибирском лагере.

Рютте явно перебрал с волшебными грибами, которые так любят нидерландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по Тайваню, а затем - нападение России на Европу. Но в одном он прав: ему стоит выучить русский язык. Он может понадобиться в сибирском лагере,

– говорится в твите Медведева.