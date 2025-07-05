У новому інтерв'ю для The New York Times Марк Рютте заявив: якщо Китай наважиться напасти на Тайвань, то передусім попросить Росію відволікти американські сили в Європі, атакувавши країну-члена Альянсу, передає 24 Канал.

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Що відомо

Відкриття цієї незручної для Москви змови між Росією та Китаєм спровокувало реакцію Кремля.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв у соцмережі "Х" накинувся на Рютте з погрозами і образами. Він цинічно порадив генсеку НАТО вивчити російську мову, бо, мовляв, та стане йому у пригоді у сибірському таборі.

Рютте явно перебрав з чарівними грибами, які так полюбляють нідерландці. Він бачить змову між Китаєм і Росією щодо Тайваню, а потім — напад Росії на Європу. Але в одному він має рацію: йому варто вивчити російську мову. Вона може знадобитися в сибірському таборі,

– йдеться у твіті Медвєдєва.