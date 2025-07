"Немає ані флоту, ані повітряних сил": Марк Рютте спрогнозував напад Росії на одну з країн НАТО

У НАТО вважають, що наразі російський диктатор не планує напад на країну-члену Альянсу. Втім, усе може змінитися через 5 – 7 років, коли Кремлю вдасться накопичити відповідні сили.

Нещодавно вийшла велика стаття в The New Yorker, де описувалися навчання в Естонії на випадок російської агресії. Зазначається, що в країни немає ані повітряних сил, ані флоту. Під час тренувань команда, яка імітувала противника, врешті-решт перемогла. Генсек НАТО прокоментував вразливість Естонії в інтерв'ю для The New York Times, передає 24 Канал.

Дивіться також Медвєдєв погрожує генсеку НАТО сибірськими таборами

Путін добре знає, що Естонія не буде сама

Марк Рютте зауважив, що описане The New Yorker, є правдою. Втім, він додав, що не має приводу для тривоги, адже Альянс має плани на випадок, якщо Естонія буде атакована. Росіяни, за його словами, добре знають, що відповідь НАТО буде нищівною.

"Я не можу вдаватися в деталі, тому що Владімір Путін, я впевнений, дивиться ці інтерв'ю", – додав Рютте. Однак він уточнив, що мати лише плани на випадок агресії недостатньо. "Ми маємо переконатися, що в нас є люди й військова техніка для їх реалізації. І саме тому ми маємо витрачати більше (на оборону – 24 Канал)", – пояснив генсек.

Він запевнив, що естонці не залишаться сам на сам.

У дію буде приведена вся міць НАТО, включно з повною підтримкою з боку США, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це за 5 чи 7 років, якщо ми не вкладатимемося в додаткову оборону,

– заявив Рютте.

До слова, він також розкрив можливу змову Росії та Китаю щодо нападу на Тайвань.