В НАТО обещают "какую-то" реакцию на падение беспилотника в Польше
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал "какую-то" реакцию на падение российского беспилотника на территории Польши, отметив о тесной координации с польскими коллегами.
- Недавно в Люблинском воеводстве упал российский беспилотник "Шахед", из-за чего Польша выразила официальную ноту протеста России, назвав инцидент "предсказуемой провокацией".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал "какую-то" реакцию на недавнее падение беспилотника на территории Польши. По предварительной информации, он был российским.
Соответствующее обещание он озвучил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
О чем заявил Рютте?
Марк Рютте в пятницу, 22 августа, перед журналистами прокомментировал последний инцидент со взрывом в Польше, который произошел неподалеку Люблина. По его словам, НАТО тесно координирует реакцию с польскими коллегами.
Не скажу вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать как-то на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь,
– заявил генсек.
Что известно о падении БпЛА в Польше?
- Напомним, ночью 20 августа в Люблинском воеводстве упал неизвестный объект упал на кукурузное поле. Серьезных разрушений и пострадавших не было. Предполагали, что неподалеку Варшавы мог взорваться российский дрон.
- В МИД Польши заявляли, что вышеупомянутый объект, вероятнее всего, был военным беспилотником. Впоследствии представитель польского внешнедипломатического ведомства сообщил TVP, что объект действительно был российским БпЛА "Шахед".
- Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что инцидент похож на другие случаи, когда российские БПЛА попадали в Литву и Румынию. Он предположил провокационные действия России на фоне переговоров в США.
- Вскоре после этого польские власти заявили, что с "очень высокой" вероятностью это была "Гербера". Согласно обнародованной информации, речь идет о российском дроне с китайским двигателем.
- Позже Польша выразила официальную ноту протеста российскому послу из-за падения российского беспилотника на территории Люблинского воеводства, назвав инцидент "предсказуемой провокацией".