Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал "какую-то" реакцию на недавнее падение беспилотника на территории Польши. По предварительной информации, он был российским.

Соответствующее обещание он озвучил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

О чем заявил Рютте?

Марк Рютте в пятницу, 22 августа, перед журналистами прокомментировал последний инцидент со взрывом в Польше, который произошел неподалеку Люблина. По его словам, НАТО тесно координирует реакцию с польскими коллегами.

Не скажу вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать как-то на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь,

– заявил генсек.

Что известно о падении БпЛА в Польше?