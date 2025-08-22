У НАТО обіцяють "якусь" реакцію на падіння безпілотника в Польщі
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв "якусь" реакцію на падіння російського безпілотника на території Польщі, зазначивши про тісну координацію з польськими колегами.
- Нещодавно в Люблінському воєводстві впав російський безпілотник "Шахед", через що Польща висловила офіційну ноту протесту Росії, назвавши інцидент "передбачуваною провокацією".
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв "якусь" реакцію на нещодавнє падіння безпілотника на території Польщі. За попередньою інформацією, він був російським.
Відповідну обіцянку він озвучив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Про що заявив Рютте?
Марк Рютте у п'ятницю, 22 серпня, перед журналістами прокоментував останній інцидент з вибухом у Польщі, який стався неподалік Любліна. За його словами, НАТО тісно координує реакцію з польськими колегами.
Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати якось на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся,
– заявив генсек.
Що відомо про падіння БпЛА у Польщі?
- Нагадаємо, вночі 20 серпня в Люблінському воєводстві впав невідомий об'єкт упав на кукурудзяне поле. Серйозних руйнувань та постраждалих не було. Припускали, що неподалік Варшави міг вибухнути російський дрон.
- В МЗС Польщі заявляли, що вищезгаданий об'єкт, найімовірніше, був військовим безпілотником. Згодом речник польського зовнішньодипломатичного відомства повідомив TVP, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед".
- Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що інцидент схожий на інші випадки, коли російські БпЛА потрапляли до Литви та Румунії. Він припустив провокаційні дії Росії на тлі переговорів у США.
- Незадовго після цього польська влада заявила, що з "дуже високою" ймовірністю це була "Гербера". Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про російський дрон із китайським двигуном.
- Пізніше Польща висловила офіційну ноту протесту російському послу через падіння російського безпілотника на території Люблінського воєводства, назвавши інцидент "передбачуваною провокацією".