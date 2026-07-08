"С нами не стоит играть": на саммите НАТО Россию могут признать долгосрочной угрозой для Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что встречи лидеров Альянса в Анкаре подтвердят долгосрочную угрозу со стороны России. Соответствующее решение может быть зафиксировано в документах.

С таким заявлением генеральный секретарь выступил во время брифинга перед началом пленарного заседания НАТО 8 июля.

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Как Рютте высказался об угрозе со стороны России?

Генеральный секретарь Альянса рассказал о своих ожиданиях от второго дня саммита, которые предусматривают признание России долгосрочной угрозой для территорий НАТО. Для этого необходимо одобрить соответствующие документы.

Дождемся (публикации, – 24 Канал) декларации, но я рассчитываю, что долгосрочная угроза со стороны России будет упомянута,

– сказал он.

Генсек отметил, что Альянс объединяет миллиард человек из Европы, Канады и США, каждый сантиметр территории которого, по словам Рютте, будет под защитой.

При этом он уточнил, что НАТО никогда ни на кого не будет нападать, ведь это прежде всего оборонительный союз, который "невозможно победить".

"Мы будем защищать только свой образ жизни, свои демократии и свою территорию. Поэтому не стоит нас испытывать. Не стоит с нами играть", – заявил Рютте.

Стоит отметить, что обеспокоенность потенциальной опасностью для Европы из-за российской агрессии возникает далеко не впервые. Россию неоднократно обвиняли в гибридных угрозах и провокациях, из-за которых возникала угроза для европейских стран.

К тому же буквально недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к 2029 году Россия может быть готова к ограниченному нападению на одну из стран НАТО. По его словам, Германия уже усилила боеспособность армии и с 2027 года развернет около 4800 военнослужащих в Литве для укрепления восточного фланга Альянса.