Таку заяву генсек зробив під час брифінгу перед початком пленарного засідання НАТО 8 липня.

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Як Рютте висловився про загрозу з боку Росії?

Генеральний секретар Альянсу розповів про свої очікування від другого дня саміту, які передбачають визнання Росії – довгостроковою загрозою для територій НАТО. Для цього необхідно схвалити відповідні документи.

Дочекаймося (публікації, – 24 Канал) декларації, але я розраховую, що довгострокова загроза з боку Росії буде згадана,

– сказав він.

Генсек зауважив, що Альянс об'єднує мільярд людей з Європи, Канади та США, кожен сантиметр території якого, за словами Рютте, буде під захистом.

При цьому він уточнив, що НАТО ніколи ні на кого не нападатиме, адже є насамперед оборонним союзом, який "неможливо перемогти".

"Ми захищатимемо лише свій спосіб життя, свої демократії та свою територію. Тож не варто нас випробовувати. Не варто з нами гратися", – висловився Рютте.

Варто зауважити, що стурбованість через потенційну небезпеку для Європи через російську агресію з'являється далеко не вперше. Росію неодноразово звинувачували в гібридних загрозах і провокаціях, через що виникала загроза для європейських країн.

До того ж, буквально нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до 2029 року Росія може бути готовою до обмеженого нападу на одну з країн НАТО. За його словами, Німеччина вже посилила боєздатність армії та з 2027 року розгорне близько 4800 військових у Литві для зміцнення східного флангу Альянсу.