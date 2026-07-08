Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Італії в додаткових ракетах до систем ППО.

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Які підсумки розмови Зеленського з Мелоні?

Передусім глава держави поінформував італійську лідерку про становище в Україні на тлі безперервних російських обстрілів. Країна-агресорка продовжує застосовувати, зокрема, балістику.

Так, Зеленський обговорив з Мелоні перспективи спільної роботи в Європі над антибалістикою, "щоб додати захисту всім – і Україні, і кожній країні".

Під час розмови порушувалося й питання потреби в додаткових ракетах для систем ППО. Зеленський зауважив, що Італія завжди "принципово допомагає захисту життя", тож він висловив сподівання на підтримку.

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Що відомо про інші заяви лідерів НАТО під час саміту?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив подальшу підтримку України, зокрема військову, та заявив про готовність і надалі сприяти мирному врегулюванню через дипломатію.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала союзників посилити допомогу Україні й тиск на Росію, щоб забезпечити українську перемогу.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що підсумкова декларація саміту визнає Росію довгостроковою загрозою для Альянсу. Він також застеріг Москву від агресії, наголосивши, що НАТО захищатиме свої демократії, територію та спосіб життя.