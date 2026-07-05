Про це він сказав під час інтерв'ю для Bild.

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Як Пісторіус висловився про потенційний напад Росії на країни НАТО?

За словами міністра, до 2029 року Росія за правління Володимира Путіна може бути здатна на ризикований крок – навіть обмежену атаку проти території НАТО.

Водночас він наголосив, що чи піде Кремль на це фактично – залишається невідомим. Пісторіус також зазначив, що нині збройні сили Німеччини є значно боєздатнішими, ніж чотири роки тому.

За його словами, з кінця 2027 року близько 4800 німецьких військових будуть залучені до оборони НАТО в Литві, переважно це будуть добровольці.

Водночас міністр визнав проблеми з комплектуванням армії рядовим складом і фахівцями, через що в окремих випадках може виникати потреба у примусовому призначенні на окремі посади – йдеться про менше ніж тисячу осіб.

Окремо Пісторіус підкреслив, що одним із ключових викликів для оборонної сфери є швидкість закупівель і відмова від надмірно складних або "перевантажених" технічних вимог.

Однією з основних проблем зараз є той факт, що поставки не встигають за замовленнями,

– зауважив він.

Не оминули під час інтерв'ю й російсько-української війни. Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна здатна перемогти у війні та вже досягла значних успіхів, зокрема завдяки ударам у глибину території країни-агресорки та ураженню логістики й НПЗ. Він зазначив, що фронт залишається відносно стабільним, але з великими втратами для Росії.

Також Пісторіус наголосив, що Україна дедалі ефективніше атакує об'єкти в Росії, а ситуація загалом виглядає для Києва краще, ніж раніше. Щодо ракет Taurus, міністр заявив, що вони вже не є ключовим пріоритетом для України, натомість важливе стабільне фінансування. Німеччина, за його словами, залишиться найбільшим донором у пакеті допомоги ЄС на 70 мільярдів євро.