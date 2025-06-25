Генсек НАТО посоветовал не слушать заявления Трампа по НАТО, а смотреть на действия

Генсек Североатлантического альянса призвал оценивать позицию Соединенных Штатов по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те могут вызвать беспокойство.

Об этом он сказал представителям СМИ перед началом заседания саммита НАТО, пишет "Европейская правда", информирует 24 Канал.

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Рютте высказался о Трампе

Марк Рютте ответил на просьбу прокомментировать последние высказывания Дональда Трампа, в которых он в очередной раз поставил под сомнение обязательства Альянса по статье 5 Договора НАТО по совместной обороне.

В свою очередь Рютте посоветовал обращать внимание на действия лидера США и объяснил, что такая оценка позволяет ему сохранять оптимизм.

Посмотрите на то, что США делают, что делает Дональд Трамп. Они тратят на оборону почти триллион (долларов в год), они предоставляют гораздо больше чем другие в НАТО. Они передают НАТО ключевые критические способности (enablers),

– заявил он.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что США – это "очень важный крупнейший союзник в составе НАТО, с отрывом от других". Он считает нормальным выравнивание расходов Штатов и других членов блока.

"В последующие годы мы будем шаг за шагом постепенно переносить бремя от США на европейских партнеров и Канаду. И я считаю, что это справедливо", – заявил он.

Также он добавил, что "мы должны выровнять расходы".

Однако, Рютте все же воздержался от комментария относительно приверженности Соединенных Штатов к обязательствам в НАТО как таковым.