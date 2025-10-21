Генсек НАТО едет с неанонсированным визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом
- Генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом Трампом в Вашингтоне 21 – 22 октября.
- Причины визита официально не сообщаются, но есть предположение, что так Европа отреагировала на последние дипломатические маневры Трампа.
Генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом Трампом. Он прибудет в США во вторник, 21 октября, по местному времени.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Смотрите также Раскол в НАТО: генералы против дипломатов
Что известно о визите Рютте в США?
Визит Рютте в США продлится 2 дня.
21 – 22 октября 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь встретится с президентом Соединенных Штатов, господином Дональдом Трампом,
– говорится в заявлении Альянса.
Отмечается, что общаться Рютте и Трамп со СМИ не будут.
Официально о причинах визита не сообщается. Однако, журналист Reuters Грэм Слаттери в X отметил, что Рютте прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом, потому что "Европа спешит отреагировать на последние дипломатические маневры Трампа".
США отменили встречу с Россией
Дональд Трамп и Владимир Путин 16 октября имели телефонный разговор. После этого президент США анонсировал новую личную встречу с президентом России, которая должна была, предварительно, пройти в венгерской столице.
Впрочем, уже 21 октября Белый дом заявил, что президент Трамп не планирует встречаться с российским диктатором в ближайшее время.
Об этом было объявлено после разговора между госсекретарем США Рубио и главой МИД России Лавровым 20 октября. Их личная встреча, которую тоже предварительно анонсировали, не состоится.
В Reuters также предполагали, что встреча Трампа с Путиным отложена, потому что Москва отказалась от немедленного прекращения огня в Украине, и это омрачило попытки переговоров.