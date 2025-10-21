Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Что известно о визите Рютте в США?

Визит Рютте в США продлится 2 дня.

21 – 22 октября 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь встретится с президентом Соединенных Штатов, господином Дональдом Трампом,

– говорится в заявлении Альянса.

Отмечается, что общаться Рютте и Трамп со СМИ не будут.

Официально о причинах визита не сообщается. Однако, журналист Reuters Грэм Слаттери в X отметил, что Рютте прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом, потому что "Европа спешит отреагировать на последние дипломатические маневры Трампа".

