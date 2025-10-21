Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НАТО.

Що відомо про візит Рютте до США?

Візит Рютте до США триватиме 2 дні.

21 – 22 жовтня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, паном Дональдом Трампом,

– йдеться у заяві Альянсу.

Зазначається, що спілкуватися Рютте та Трамп зі ЗМІ не будуть.

Офіційно про причини візиту не повідомляється. Однак, журналіст Reuters Ґрем Слаттері в X зазначив, що Рютте прибуде до Вашингтона з неоголошеним візитом, бо "Європа поспішає відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа".

США скасували зустріч з Росією